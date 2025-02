La rivista Cioè non chiude, ma torna in edicola con una nuova veste

Cioè chiude o non chiude? I fan della rivista sono nel panico e il direttore ha chiarito che ci saranno cambiamenti, ma non è la fine.

I lettori più accaniti di Cioè hanno subito un vero e proprio trauma, quando a gennaio si sono recati in edicola e non hanno trovato la nuova uscita della rivista. Il tam tam sulla chiusura è partito in un lampo e il direttore Marco Iafrate ha finalmente rotto il silenzio. Il magazine non chiude, ma ci sono dei cambiamenti importanti che vale la pena conoscere.

La rivista Cioè non chiude: parla il direttore

Descrivere Cioè come una rivista è riduttivo. E’ stata l’ancora di salvezza di coloro che sono stati teenagers negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, il magazine con cui stabilivano se c’era affinità con un ragazzo o un’amica e l’unico mezzo per scoprire qualcosa in più sulle star e le tendenze del momento. Non solo, per qualcuno è stato anche il primo oracolo in materia di baci e carezze. Probabilmente, quelli che erano giovani in quegli anni hanno trasmesso la loro passione ai figli e ai nipoti e così Cioè è arrivato ai giorni nostri. Possiamo, quindi, tirare un sospiro di sollievo perché Cioè non chiude.

La notizia ha iniziato a circolare in rete a gennaio, quando i lettori più accaniti si sono recati in edicola e non hanno trovato la nuova uscita. Il panico è scoppiato in un lampo, specialmente perché si parla di un magazine che sembrava indistruttibile, in attività dal lontano 1980. Finalmente, il direttore Marco Iafrate ha rotto il silenzio, chiarendo che Cioè tornerà tra le mani dei fan a febbraio, con un formato molto diverso rispetto al passato.

Cioè: parla il direttore Marco Iafrate

Il direttore di Cioè, intervistato da CulturaPOP, ha dichiarato: “Con il numero 2001 (n°24 del 2024) l’editore ha sospeso la pubblicazione del periodico in formato pocket. Sarà ancora in edicola con cadenza bimestrale nel formato grande, quello negli ultimi anni utilizzato per la versione CioèMax. Sembra infatti che con questa modalità tecnico editoriale Cioè abbia maggiore visibilità in edicola e ottenga vendite migliori. Che la carta stampata soffra fortemente è cosa arcinota, epocale e fatalmente coinvolge anche le testate storiche. Però ancora non è ora di chiudere i battenti. Quindi la storia editoriale del magazine più amato da intere generazioni di ragazze italiane continua“.

Questo significa che Cioè tornerà in edicola a febbraio 2025, con un numero speciale dedicato al Festival di Sanremo, ma in versione maxi. Non sarà più pocket come siamo stati abituati fino a oggi, ma nel formato standard, classico.