Demoni di Emis Killa, significato: “Tanto so già che finirà così, non dirlo a nessuno”

Dopo il ritiro da Sanremo 2025, Emis Killa ha presentato Demoni, la canzone con cui si sarebbe presentato in gara: ecco il significato.

Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Demoni. Poi, a causa del suo coinvolgimento nell’inchiesta Doppia Curva, il rapper ha deciso di ritirarsi. Il brano, per la gioia dei fan, è uscito prima del previsto: vediamo il significato e il testo.

Demoni di Emis Killa: il significato della canzone

Saltata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Emis Killa ha presentato ai fan la canzone con cui si sarebbe dovuto presentare all’Ariston. Si intitola Demoni ed è stata scritta da lui stesso con Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abbate. Lanciato allo scoccare di martedì 4 febbraio, il brano è leggermente diverso agli altri pezzi della sua discografia. Più pop e meno rap, racconta di una storia d’amore passionale ma estremamente turbolenta, dove la chimica è più forte della ragione.

“Ci vediamo, ma in segreto come i narcos di Cali

Non ci baciamo nel letto, ma nel retro dei locali

Tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire“.

L’adrenalina degli incontri ‘mordi e fuggi’, baci rubati e parole non dette. Una relazione esplosiva, perfetta per la “fine del mondo”.

“Tanto già so chе finirà così, c’est la vie

Fammi fuori, cosa ci vuole?

Stiamo qui, vis à vis, a dirci certe cose

Ma so che non esiste un piano B“.

Eppure, la storia di cui parla Emis Killa ha un finale già scritto, che forse nessuno può cambiare, forse nemmeno i diretti interessati. Un legame paragonato all’ecstasy e al mescal “che non fanno dormire“, un rapporto che sul filo del rasoio. Il rapper ha descritto così Demoni: “Parla di una storia tra un ragazzo e una ragazza, però più precisamente racconta la chimica in amore. Se fosse un quadro, vedremmo la luna“.

Ecco il video di Demoni di Emis Killa:

Demoni di Emis Killa: il testo della canzone

Siamo soli come il mare, come angeli nell’Ade

Come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa se i demoni in testa non ci fanno dormire…

