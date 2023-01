Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Guendalina Tavassi ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata. Dall’infanzia difficile, all’essere diventata mamma senza mai dimenticare la prima gravidanza quando, a 17 anni, il padre voleva che abortisse.

Guendalina Tavassi, che molti conoscono per vari reality e per il suo fare quasi sempre sopra le righe, ha raccontato a Verissimo diversi aspetti della sua vita. Prima la separazione da suo fratello a seguito del divorzio dei suoi genitori, poi la gravidanza portata a termine a 17 anni. Un qualcosa che è avvenuto contro il volere di suo padre che le aveva detto di abortire.

Si parte dall’attualità: “Io attendo la serenità, ho avuto sempre una vita difficile. Diciamo che la mia vita è sempre stata travagliata anche con la mia solarità cerco di nascondere tutto”, ha spiegato la donna.

Sul passato: “Il mio primo dolore è la separazione dei miei genitori ma ho sofferto tantissimo la separazione di mio fratello. Da piccoli un giudice ci ha messo di fronte a una scelta durissima che non è una cosa normale chiedere a un bambino con quale dei genitori volesse vivere e siamo stati costretti a dividerci perché io scelsi mio padre e lui mia madre. Il dolore più grande è stata quella separazione”.

Parlando della prima gravidanza a 17 anni e della volontà di suo padre di vederla abortire: “Io sono scappata il giorno dell’aborto. Mio padre voleva farmi interrompere la gravidanza ma sono scappata dalla sala operatoria, ero sola, facevo ancora il liceo, mi sono diplomata con il pancione e ho fatto gli esami di maturità con Gaia in braccio”.

La stessa Gaia che oggi ha 18 anni e che è stata la salvezza di Guenda: “Oggi ha 18 anni. Io ho bruciato tutte le tappe, a 12 anni pretendevo di uscire e tornare la mattina dopo, avere avuto una figlia così giovane mi ha responsabilizzata e mi ha salvato la vita”.

“Separarmi dai padri dei miei figli l’ho visto come un fallimento e con loro oggi ho un rapporto quasi morboso, un amore morboso, li ho allattati fini ai tre anni, quando erano già grandi ma volevo dare loro tutto il mio amore e un senso di famiglia che io non ho mai avuto”.

