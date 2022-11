Con enorme entusiasmo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato via social la nascita del loro primo figlio.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati per la prima volta genitori: i due, che hanno iniziato a frequentarsi alla fine del 2021, hanno finalmente accolto con commozione il loro primo bebè, un maschietto. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro auguri alla coppia. Ecco il post: la coppia ha scelto il nome Thiago.

Chiara Nasti ha partorito

Chiara Nasti ha dato alla luce un maschietto, nato dall’amore per il calciatore Mattia Zaccagni. I due sono più felici che mai e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno inviando loro messaggi d’affetto e di congratulazioni in attesa di saperne di più sul parto e la nascita del piccolo.

“Questo figlio è stato fortemente voluto, ce l’aspettavamo, non è capitato. Prima del test avevo fatto una visita, mi era stato detto che ero super fertile. Siamo stati super fortunati”, aveva dichiarato l’influencer rispondendo alle domande dei suoi fan sui social.

Le polemiche

La gravidanza di Chiara Nasti non ha mancato di sollevare critiche e polemiche, specie quando lei e Zaccagni hanno deciso di organizzare il loro Gender Reveal Party allo Stadio Olimpico. In quel caso l’influencer aveva personalmente replicato alle critiche tuonando sui social:

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile… disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”, e ancora: “Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione sempre”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG