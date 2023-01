Momenti di grande paura per Guendalina Tavassi, arrivata in ospedale a causa di un’emorragia che l’ha molto spaventata.

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi social più seguiti. Sorella di Edoardo, concorrente del Gf Vip con cui ha partecipato alla scorsa edizione de L’Isola dei famosi, l’influencer ha spaventato i suoi follower nelle ultime ore. Mostrandosi su un letto d’ospedale, Guendalina ha scatenato il panico facendo pensare ad una nuova aggressione subita dall’ex Umberto D’Aponte. A scanso di equivoci, però, la Tavassi è intervenuta raccontando di essere arrivata di corsa in ospedale in seguito ad un’emorragia dal naso.

Guendalina Tavassi in ospedale, cosa è successo

“Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per dieci minuti – ha spiegato Guendalina ai follower – . Mai visto così tanto sangue in vita mia”.

“Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo – ha raccontato ancora – .Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”.

Per la ex naufraga, tuttavia, nulla di grave. “Adesso magno e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino al Mc – ha aggiunto lei ironica – .Ragazzi sono ancora qui. Nonostante le maledizioni sono ancora qui!”.

