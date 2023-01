Da giorni si parla in rete di una truffa ai danni di alcuni fan del Grande Fratello Vip, derubati di ben 12mila euro da un account fake.

Come riportato dal popolo di Twitter, un account creato sui social ha avviato una raccolta fondi per inviare degli aerei in sostegno di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. È consuetudine, dall’inizio del Grande Fratello – Vip e nip – che i fan dei concorrenti inviino messaggi che sorvolano sulla casa in sostegno dei loro beniamini. Così, come accaduto anche in passato, i gruppi a favore dell’ex tronista o della venezuelana hanno deciso di inviare del denaro utile a pagare un aereo che potesse volare su Cinecittà.

Gf Vip, truffati i fan di Daniele e Oriana

I soldi sono stati raccolti da un account Twitter arrivato a raggiungere la somma di ben 12mila euro e, proprio quando si pensava che fossero pronto gli aerei per Daniele e Oriana, l’utente del web è scomparso.

Una vera e propria truffa ai danni di un gruppo di telespettatori del Grande Fratello Vip che lo stesso Alfonso Signorini ha messo in guardia.

Nel corso della diretta di ieri, 23 gennaio, il conduttore di Canale 5 ha invitato tutti gli utenti a prestare molta attenzione a questi raggiri.

“Mi hanno riferito che una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei e poi se l’è data a gambe. Ha raccolto 12 mila euro – ha spiegato Signorini, mentre Giulia Salemi aggiungeva – .Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita”.

“Ragazzi, state attenti alle truffe – ha esortato il conduttore – . Stiamo attenti alle truffe online perché è un discorso inquietante. Purtroppo c’è, fa parte di quell’aspetto tossico di questo programma che c’è. Vergognatevi”.

