Vi siete mai chiesti quale sia il costo di uno striscione aereo per i concorrenti del Grande Fratello Vip? Va dai 900 ai 1900 euro.

Fin dalle primissime edizione del reality show di canale 5, il Grande Fratello, i fan si sono sempre organizzati per far sentire la propria vicinanza ai loro preferiti. Sulla casa più spiata d’Italia, infatti, negli anni hanno sorvolato centinaia di aerei con i loro striscioni che hanno emozionato i diretti interessati. Ma quanto costa un servizio del genere?

Grande Fratello Vip: costi dell’aereo

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è l’aereo che è passato sulla casa di Cinecittà per la coppia formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, concorrenti dell’edizione 2020 del GFVip. Ma ce ne sono stati tantissimi altri. La domanda che tutti si pongono è: quanto costa tale servizio?

In una recente intervista, rilasciata sul sito di Fanpage da parte di una delle tante società che offre questo servizio, si è parlato di un range che va dagli 900 ai 1900 euro, striscione compreso. Il costo varia in base alla lunghezza della scritta, anche se sono consentiti un max di 40 caratteri. Ovviamente il tutto viene fatto con estrema privacy a meno che le persone in questione non vogliano essere riconosciute.

GfVip: come si acquista uno striscione aereo

Molto spesso, inoltre, i fan si organizzano su Twitter dove danno vita a una vera e propria raccolta fondi. Ognuno, infatti, può donare quanto vuole per raggiungere il costo del servizio.

Ma non è tutto perché la compagnia che offre tale servizio mette anche a disposizione una fascia oraria che va dalle 12.30 alle 15.30. Questo perché si è notato come in quell’orario sicuramente gli inquilini della casa sono svegli e spesso si trovano proprio in giardino a chiacchierare e prendere il sole.

Ovviamente non tutti i messaggi sono ammessi, quelli che sono volti a sostenere il proprio beniamino o a esplicare un affetto o un amore sì, quelli che incitano all’odio, invece, non vengono presi neanche in considerazione.

Fonte foto: https://www.facebook.com/grandefratello/