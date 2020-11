Curiosi di scoprire com’era una strada qualche anno fa? Google Maps permette agli utenti di sbirciare il passato: ecco la simpatica funzione di Street View.

Google consente agli utenti di vivere un vero e proprio “viaggio nel tempo”, scoprendo l’aspetto delle strade in periodi diversi con Maps. Si tratta certamente di una simpatica funzionalità che solo pochi utenti conoscono, considerando che l’icona per attivare lo strumento è poco visibile.

Il mondo cambia costantemente: dal periodo in cui le persone si spostavano con carretti trainati da cavalli, ci siamo rapidamente ritrovati in un’epoca in cui è possibile spostarsi da un continente a un altro in poco tempo. Le strade e le architetture mutano giorno dopo giorno e con Google Maps sarà possibile scoprire questo sviluppo: ecco come.

Un viaggio nel tempo: guardare il passato con Google Maps

Nato nel 2005, Google Maps è un popolare servizio che consente agli utenti di ottenere delle carte geografiche di tutto il mondo. Con Street View è inoltre possibile visualizzare panoramiche a 360 gradi di strade e monumenti. La piattaforma viene spesso aggiornata, basti pensare che dal mese di ottobre del 2020 viene segnalato anche se i locali sono eccessivamente affollati.

Uno strumento estremamente utile, con cui gli utenti possono anche ottenere indicazioni stradali e visualizzare pressoché tutto il mondo. Google ha inoltre introdotto una funzione che molti utenti ancora non conoscono: Go back in time with Street View. Questa funzione consente ai più curiosi di scoprire l’aspetto delle strade nel passato.

Sarà possibile scegliere di visualizzare un luogo in un anno ben preciso. Gli utenti non potranno tuttavia optare per periodi precedenti alla nascita di Google Street View. Visualizzare una mappa nel tempo, utilizzando un PC, è molto semplice:

– Bisogna collegarsi al sito web ufficiale;

– Cercare una località utilizzando la barra di ricerca in alto;

– Trascinare il simbolo relativo a Street View (il piccolo omino arancione posizionato in basso);

– Effettuare un click sulla freccia che circonda un orologio, posizionata in alto;

– Scegliere il periodo desiderato.

Così facendo, appariranno le immagini che ritraggono quel luogo così com’era in passato, regalando agli utenti un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. Go back in time with Street View è disponibile solo ed esclusivamente per PC e non per dispositivi Android e iOS. Alcune località e strade non sono compatibili con la funzione.

