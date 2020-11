Google, durante il mese di novembre, ha aggiornato Foto, Drive, Street View e YouTube Music: ecco le novità introdotte nelle applicazioni per Android e iOS.

Durante il mese di novembre del 2020, Google ha ufficialmente aggiornato Foto, Drive, Street View e YouTube Music, introducendo delle novità. Il colosso dell’informatica modifica spesso i propri servizi disponibili per Android e iOS, modellando le relative app secondo le necessità degli utenti. Scopriamo subito tutte le novità!

Le novità di Google Foto

Google Foto è l’applicazione che consente agli utenti di conservare e visualizzare le proprie foto e immagini. Si tratta di un software estremamente completo e intuitivo, che spesso gli utenti preferiscono alla classica Galleria dello smartphone. Google ha introdotto alcune novità: eccole.

Prima di tutto, da oggi sarà chiesto un aiuto agli utenti. Chi utilizza l’applicazione potrà finalmente aiutare gli sviluppatori, rispondendo ad alcune domande. Ovviamente, si tratta di un’azione totalmente volontaria. Per accedere alla schermata dedicata, bisognerà aprire l’app, cliccare sul pulsante relativo alla ricerca e scorrere verso il basso.

Attraverso Crowdsource, gli utenti dovranno specificare gli elementi importanti in 10 foto presenti nella libreria. Successivamente, sarà possibile rispondere ad altre domande.

Inoltre, a partire dal primo giugno 2021, lo spazio a disposizione su Google Foto non sarà più illimitato: le immagini presenti saranno conteggiate nel totale del proprio account (che gratuitamente include un drive da 15 GB). Chi vuole caricare più foto, dovrà necessariamente pagare.

Le novità di Google Drive, Street View e YouTube Music

Alcuni indizi fanno intuire che gli utenti potranno presto aprire e scaricare i file crittografati direttamente all’interno dell’applicazione Google Drive per Android e iOS. La novità è emersa nel teardown della versione 2.20.441.06.40.

Street View sarà presto arricchita con la “Modalità Guida“, con cui gli utenti potranno acquisire e caricare le immagini a 360° direttamente con il proprio smartphone (senza applicazioni sviluppate da terzi).

L’ultimo servizio Google aggiornato è stato YouTube Music, la piattaforma che ha sostituito Google Play Music. Gli sviluppatori hanno introdotto alcune novità nella schermata principale. Sono state introdotte fino a 7 playlist personalizzate (in base ai gusti degli utenti) in cui saranno distribuite canzoni (catalogate in base ai cotesti, come “Relax” e “Allenamento”).

Introdotta anche una barra delle attività nella schermata Home, in cui sono presenti brani musicali perfetti per alcune attività (come Relax, Allenamento e molto altro). Google continua ad aggiornare le proprie applicazioni, dopo aver introdotto la funzionalità che permette di scoprire il titolo delle canzoni fischiettandole o cantandole.

