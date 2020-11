Chirstian è una serie TV soprannaturale tutta italiana: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sacro e profano si mescolano in Christian, la serie TV originale Sky le cui riprese sono iniziate nel novembre 2020 e che prossimamente arriverà sul piccolo schermo. E’ una serie soprannaturale. “Attraverso Christian confermeremo la nostra ambizione di continuare ad esplorare nuovi generi con i nostri Originals, accogliendo la sfida di una modello narrativo nuovo ed aperto ad una contaminazione senza precedenti. Quindi diverso da tutto quello che lo ha preceduti” ha spiegato Nicola Maccanico, EVP Programming di Sky Italia. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Christian: il cast della serie TV

Il ruolo del protagonista principale, per l’appunto quel Christian che dà il titolo alla serie TV, è Edoardo Pesce. Al suo fianco troviamo poi altri celebri attori del panorama italiano come Claudio Santamaria, Giordano De Plano, Silvia D’Amico e Lina Sastri.

Edoardo Pesce

“Una storia decisamente originale come Christian meritava un cast alla “sua altezza” ed è importante essere riusciti a comporlo. Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, infatti, guidano una grande squadra di talenti italiani che daranno vita ad un progetto coraggioso che si muoverà tra il crime drama e il cinecomic supereroistico, con sfumature mistiche e soprannaturali” ha proseguito sempre Nicola Maccanico.

Christian: le anticipazioni sulla serie TV

Il protagonista della serie TV, come detto, è Christian, un malvivente della periferia di Roma che si guadagna da vivere picchiando la gente per conto del boss Lino, una sorta di fratello.

Un giorno le mani di Christian iniziano a sanguinare senza motivo: sono stigmate, che permettono al malvivente di salvare la vita alle persone ma, allo stesso tempo, di non poter più svolgere il proprio lavoro da picchiatore. Un problema per Lino, ma anche una fonte di interesse per Matteo, un postulatore del Vaticano che viene a sapere di ciò che è accaduto a Christian.