We Can Be Heroes è una delle novità di Netflix del 2021: la serie TV arriva sulla piattaforma streaming proprio l’1 gennaio.

Di mese in mese e di anno in anno su Netflix arrivano sempre nuovi film e nuove serie TV. Tra le novità del 2021 c’è We Can Be Heroes, una serie TV che, come anche il titolo suggerisce, ha per protagonista un gruppo di supereroi. Per poter vedere gli episodi della prima stagione basterà attendere venerdì 1 gennaio: la piattaforma streaming ha infatti fissato per il primo dell’anno l’uscita di questa serie destinata principalmente a un pubblico di ragazzi e ragazze.

We Can Be Heroes: la trama della serie TV

Come detto in precedenza, la storia raccontata in We Can Be Heroes è incentrata su un gruppo di supereroi, ma non saranno loro a combattere i nemici e a cercare di risolvere i problemi della Terra.

I supereroi della Terra vengono infatti rapiti da alcuni alieni invasori, i loro figli e le loro figlie (per lo più adolescenti e bambini) decido così di riunirsi, imparando a fare squadra, per salvare i propri genitori ma anche per salvare il mondo che è sotto attacco.

We Can Be Heroes: il cast della serie TV

La serie TV We Can Be Heroes è diretta da Robert Rodriguez, regista celebre per film come Sin City, Machete, C’era una volta in Messico, ma che ha diretto anche alcuni film per ragazzi come i vari Spy Kids.

Nel cast della serie TV troviamo celebri attori come Nel cast Pedro Pascal e Christian Slater, ma anche Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin.

Completano il cast Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw.