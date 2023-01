Shakira non perdona il tradimento di Piqué e continua con la sua vendetta: è in arrivo un altro colpo contro l’ex traditore.

Il tradimento di Gerard Piqué ai danni di Shakira è stato duro da digerire per la cantante. Dopo essersi leccata le ferite, ha pubblicato un primo brano in cui mostrava il suo cuore in frantumi. Ma a quella canzone, che narrava i dolori di una donna che aveva amato un fedifrago, ne ha fatta seguire un’altra dai toni più accesi. “Le donne non piangono più, ma fatturano”, ha intonato Shakira, paragonando la nuova compagna di Piqué ad una Twingo o un Casio.

Shakira, nuova canzone vendetta contro Piqué

E, nel giorno in cui Piqué ha deciso di ufficializzare la storia con Clara Chia Marti, si diffondono le voci su un’altra canzone di vendetta contro l’ex del Barcellona.

“Canterà insieme a Karol G, il videoclip è già stato registrato e tornerà ad attaccare l’ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. La canzone sarà più esplicita della precedente”, ha rivelato una fonte anonima vicina alla cantante colombiana.

Shakira, dunque, pare abbia davvero deciso di continuare a fatturare sfruttando la storia con il suo ex.

