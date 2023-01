Fa ancora parlare la rottura tra Shakira e Piqué che dopo il tradimento e la famosa canzone della donna, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Non si è ancora placata la scia della rottura tra Shakira e Piqué, complice anche la canzone dell’artista proprio sul tradimento subito dall’ex calciatore. Se sui social i balletti e le prese in giro sono virali, è da registrare un altro rumors che potrebbe dar vita ad un nuovo scandalo. Pare, infatti, che l’ex Barcellona sia stato già protagonista di un ennesimo tradimento. Questa volta non all’ex moglie ma ai danni di quella che è stata “la sua amante”, ovvero Clara Chia Marti anche se le tempistiche potrebbero far pensare che i fatti siano avvenuti anche prima del “nuovo amore”.

Shakira-Piqué: nuovo scandalo in arrivo?

Shakira e Gerard Piqué

Secondo rumors che si stanno moltiplicando sul web e non solo, pare proprio che Gerard Piqué sia molto vicino ad un nuovo scandalo. Alcune fonti vicine all’ex difensore del Barcellona, infatti, assicurano che avrebbe già tradito Clara Chìa Marti con un’altra donna.

Insomma, dopo il tradimento a Shakira, ci sarebbe anche quello all’amante e nuova fiamma. Non solo. La donna in questione, la terza in questo “giro”, sarebbe l’avvocato divorzista che era stato impegnato proprio per mettere fine al matrimonio tra i due volti noti.

La donna sarebbe Julia Puig Gali e a parlarne è stato su Instagram il giornalista spagnolo Jordi Martín che ha pubblicato il profilo social della donna taggando direttamente Piqué con tanto di scritto: “La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero”.

Sebbene non esistano notizie certe sull’argomento, pare proprio che l’ex difensore sia stato quindi protagonista di un altro tradimento. Esistono tante versioni differenti su questo presunto “nuovo tradimento” e una di queste farebbe registrare il tradimento all’epoca del divorzio con Shakira, quindi precedente alla relazione con Clara Chia Marti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante con il balletto virale sulle note della sua canzone:

