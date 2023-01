L’ex Velina ed ex compagna di Teo Mammucari Thais Wiggers ha annunciato pubblicamente la sua nuova relazione sentimentale.

In tanti la ricordano per essere stata Velina di Striscia la Notizia e anche compagna di Teo Mammucari. Parliamo di Thais Wiggers, splendida modella e madre di Julia, avuta proprio dall’attuale conduttore de Le Iene. Dopo tanto tempo, la donna pare aver ritrovato la felicità e in queste ore ha ufficializzato la relazione col nuovo fidanzato.

Thais Wiggers presenta il nuovo fidanzato

Thais Wiggers

Da quanto si nota dai social, dove la bella Thais Wiggers ha condiviso uno scatto in compagnia del nuovo fidanzato, lui è Filippo Pisani d’Arcano. Si tratta di un manager di un noto brand di calzature.

L’ex Velina ha taggato proprio Filippo con il quale sembra aver appena trascorso una bella serata in un noto locale a Milano, ‘Penelope a casa’, insieme ad altri amici.

La modella brasiliana sembra essere molto serena e felice e sempre bellissima come la ricordavamo. Alla foto nel post, la donna ha accompagnato anche una didascalia che non lascia scampo ad interpretazioni: “Sei tutto quello che ho sempre sognato ma pensavo non esistesse. Vivere sereni, felici, rispettarsi, esaltarsi, con complicità e una chimica pazzesca, pensavo esistesse solo nei film… Per fortuna sei arrivato tu a farmi vedere che la perfezione esiste e noi la meritiamo”.

Dal 2006 al 2009 l’ex Velina aveva avuto una relazione con Teo Mammucari che aveva visto i due diventare genitori. Poi, da quanto è noto, un’altra storia sino al 2028 con Paul Baccaglini e oggi, a quanto pare, ecco di nuovo l’amore…

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Velina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG