Il piccolo Leone, di neanche 5 anni, rende tanto orgogliosi mamma Chiara Ferragni e papà Fedez. Legge in inglese e infiamma i social.

Sembrano procedere piuttosto bene le lezioni di inglese per il piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez. La conferma è arrivata, naturalmente, dai social, dove un video pubblicato su Tik Tok dalla nota imprenditrice digitale ha scatenato tante reazioni da parte dei suoi seguaci, estasiati dalle abilità del bambino.

Leone incanta tutti col suo inglese: il video di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez

Come anticipato, le abilità di Leone sono evidenti. Il piccolo, a neanche 5 anni, ha stupito tutti mostrando di riuscire a leggere in inglese. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, così come probabilmente farà la piccola Vittoria tra poco, sta imparando un’altra lingua e pare essere già molto capace.

Nel video pubblicato dalla nota influencer su Tik Tok, infatti, si vede Leo leggere alcune parole non in italiano. “Tim”, “din”, “Dad” e così via. Sono queste alcune parole lette da primogenito dei Ferragnez.

Un’abilità che ha lasciato a bocca aperta tutti i seguaci della donna che si sono complimentati con lei ma soprattutto col giovanissimo talento che è stato giudicato come un “bambino prodigio”.

“Leo che inizia a leggere in inglese a soli quattro anni e mezzo”, ha scritto con orgoglio Chiara. Parole a cui hanno fatto seguito, appunto, quelle dei seguaci: “Io a quattro anni sapevo solo guardare i cartoni animati, dormire e mangiare” commenta qualcuno, “Io a quattro anni non sapevo fare un discorso in italiano”. E ancora: “Io non so leggere neanche dad”.

Di seguito anche il video pubblicato su Tik Tok da mamma Chiara:

