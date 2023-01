Scintille al GF Vip, anche fuori dalla Casa. Protagonista Oriana Marzoli ed una ex gieffina che sui social non ha risparmiato dure frecciate.

Dopo averne dette di tutti i colori di recente, Dana Saber è tornata a rispondere su Instagram ad alcune domande sugli ex compagni del GF Vip. A farne maggiormente le spese, Oriana Marzoli che ha ricevuto pesanti accuse decisamente particolari…

“Oriana Marzoli puzza”: le parole di Dana Saber

Oriana Marzoli

Nelle scorse ore, come detto, Dana Saber è tornata su Instagram e ha risposto alle domande dei suoi seguaci. Un utente le ha chiesto: “Ma è vero che Oriana puzza?”. La risposta della ragazza è stata rapida, breve e diretta: “Si”.

Un’accusa forte e che potrebbe far riferimento anche ad una precedente discussione nata nella Casa sempre con la Marzoli quando Dana disse: “Io non sono come voi che sparlate dietro e siete delle false. Non giocate con me che vi smaschero subito. Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco! Sei una donna volgare e ce l’hai sporco. Inutile che fai la forte come loro quando siete in gruppo, la vera forte qui sono io preparatevi”.

Difficile capire il riferimento ma quello che è certo è che tra le due il feeling non è mai stato ottimale.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il rapporto tra la Saber e altri due concorrenti. A chi le ha chiesto chi le mancasse, Dana ha, infatti, risposto: “Anto e Nikita ovviamente”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del reality che vede protagonista la modella e Daniele:

