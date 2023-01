Amici di Maria De Filippi continua ad attirare l’attenzione dei più curiosi per i fatti gravi accaduti la notte di Capodanno che hanno causato l’eliminazione di Tommy Dali e Valeria Mancini. Si è parlato di sniffamento di noce moscata – che provoca effetti allucinogeni – ma anche di situazioni ancora più gravi che la produzione avrebbe deciso di censurare per evitare il rischio emulazione.

Nella puntata della domenica pomeriggio di ieri, 22 gennaio, di Amici 22, il pubblico di Canale 5 si è soffermato sull’esibizione di Piccolo G.

Il cantante concorrente del talent show ha interpretato Fuori dal tunnel di Caparezza, aggiungendo delle strofe scritte da lui.

E, proprio in una di queste, il web avrebbe intravisto dei dettagli relativi il Capodanno gate. “Non vado a festini o festoni, pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni. Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni“, ha cantato lui mentre le telecamere indugiavano sul viso rabbuiato di Maria De Filippi.

Che si tratti di un riferimento a quanto fatto dai suoi amici?

"Non vado a festini o festoni, pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni, FANNO GRANDI BICCHIERI E DOPO GRANDI CONTRAZIONI" Piccolo G ha deciso di mettere il noce moscata gate in musica #amici22 pic.twitter.com/ZuMhDtxwNd

