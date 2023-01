Attraverso i social, Chanel Totti pare aver mandato un segnale chiaro in favore di mamma Ilary Blasi e “contro” papà Francesco.

Si torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche se in questo caso il focus va ai figli. In particolare a Chanel che sui social ha pubblicato una storia Instagram che per alcuni è sembrato un chiaro “messaggio” di alleanza con la madre a discapito, ovviamente, del papà.

Il messaggio di Chanel Totti

Ilary Blasi

Come detto, Chanel Totti ha pubblicato sui social una foto di sua madre e di lei, quando era più piccola, aggiungendo la didascalia “prima di tutto“. Non è un mistero che la 15enne abbia un rapporto molto stretto con Ilary e che sia particolarmente affettuosa anche con la sorellina minore.

In tal senso, molti hanno visto in questa sua storia social un chiaro segnale di “schieramento” verso la mamma e meno verso il padre Francesco.

Nel corso della separazione, decisamente turbolenta, tra Totti e la Blasi, infatti, Chanel aveva più volte mostrato solidarietà e vicinanza verso la mamma.

Diverso, invece, quanto fatto da suo fratello Christian che, almeno da quanto emerso dai social, sembra essere vicino a suo papà e di conseguenza anche alla nuova compagna dell’ex campione della Roma, Noemi Bocchi.

Lo scatto della 15enne e la didascalia che lo accompagna sembra voler essere l’ennesima presa di posizione. Come sottolineato poi anche da Leggo.it, qualche tempo la stessa adolescente aveva già dato qualche segno di insofferenza verso il padre. Durante una vacanza con Francesco Totti e i fratelli, Chanel aveva deciso di non ricondividere lo scatto che li ritraeva insieme. Una foto scattata, probabilmente, dalla Bocchi, mentre Christian lo aveva inserito nelle sue stories.

Si tratta ovviamente di supposizioni ma i social, spesso, dicono tanta verità…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza:

