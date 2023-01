Sui social, alcune immagini di Chiara Ferragni in un momento di grande commozione per un gesto di affetto ricevuto.

Si avvicina il Festival di Sanremo 2023 e sale l’adrenalina e l’ansia. Anche per Chiara Ferragni che sarà co-conduttrice per la prima e l’ultima serata. L’imprenditrice digitale pare essere davvero molto agitata e la conferma arriva anche nel rendere noto un bellissimo gesto ricevuto dal suo staff in questi minuti.

Il gesto per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

La nota infleuncer e imprenditrice digitale, in questi giorni si sta preparando al meglio per l’esperienza di Sanremo 2023. Come spesso le è capitato, Chiara Ferragni ha svelato di essere piuttosto in ansia per questo importante evento e ha anche aggiunto che proverà ad essere se stessa e “come andrà andrà”.

In questi minuti la moglie di Fedez ha pubblicato un post Instagram che lascia intendere non solo l’agitazione per il grande evento ma anche l’immenso affetto da parte di chi le sta attorno ed in particolare il suo staff.

“In questi giorni in cui ho sempre un po’ di paura di non essere all’altezza di una nuova sfida questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene”, le parole della donna con tanto di doppia foto. Una dove sembra visibilmente commossa e un’altra dove mostra il mazzo di fiori e il bigliettino: “Tifiamo tutti per te!”, firmato CF Team.

Il riferimento sembra essere ovviamente alla prossima avventura a Sanremo che inizierà il 7 febbraio e che la vedrà, appunto, condurre con Amadeus la prima e l’ultima serata.

Noi, così come il suo staff, siamo sicuri che la bella Chiara riuscirà con la sua spontaneità e bravura a cavarsela in modo ottimale. Non resta che attendere ancora qualche giorno per vederla in azione.

Di seguito il post Instagram della donna con le foto della sorpresa:

