Dal pomeriggio di Canale 5 alla piattaforma “spinta”: l’ex tronista ha ufficializzato la nuova avventura su OnlyFans.

In tanti lo ricordano nello studio di Uomini e Donne, ma l’ex tronista del noto programma di Maria De Filippi pare aver messo da parte quel ruolo. Nella sua mente un’altra esperienza, questa volta su OnlyFans. Parliamo di Matteo Fioravanti che in queste ore, con alcuni post su Instagram, ha svelato l’inizio della nuova avventura.

Ex tronista su OnlyFans: le prime reazioni

uomo schiena

Da Uomini e Donne a OnlyFans. Questo il percorso ad oggi scelto da Matteo Fioravanti. L’ex tronista, diventato celebre in tv per l’esperienza appunto a Uomini e Donne, ha optato per un cambio più “aggressivo”.

Il ragazzo sta seguendo “le orme” di Lucas Peracchi, ex di Mercedes Henger e Joele Milan, e ha annunciato il suo ingresso nel mondo delle immagini osé.

Il 26enne, infatti, ha postato uno scatto di schiena, nudo, con la scritta: “Finalmente è ufficiale, che abbia inizio l’inferno più totale”. Ma non solo. Nella descrizione, anche l’emoticon del “vietato ai minori”.

Nei successivi contenuti pubblicati su Instagram, Fioravanti ha fatto capire il tipo di foto che andranno a completare il suo profilo OnlyFans con immagini più spinte che vedono molto altro scoperto oltre alla schiena.

Matteo, dopo l’avventura a Uomini e Donne arrivata al suo completamento con la scelta della corteggiatrice Noemi Baratto (relazione già conclusa), ha decisamente cambiato i suoi piani.

Una scelta che non pare essere piaciuta troppo a chi lo seguiva dai tempi di Uomini e Donne. Infatti, sotto alle sue foto Instagram, in molti hanno commentato negativamente: “Che delusione, mi piaceva”, “Che degrado”. Altri, invece, hanno fatto riferimento al suo carattere: “Ma non era timido?”, “Alla faccia della persona timida…”.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram:

