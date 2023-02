I Cugini di campagna hanno dato vita alla prima polemica sanremese per il mancato saluto da parte del figlio di Gigi D’Alessio.

LDA, ex concorrente di Amici in gara al Festival di Sanremo 2023, è stato duramente attaccato da parte dei Cugini di campagna. La storica band ha tacciato il figlio di Gigi D’Alessio di maleducazione per un mancato saluto dietro le quinte del Teatro Ariston. “Durante le prove abbiamo avuto modo di conoscere Ultimo e Leo Gassmann. Si sono subito avvicinati per presentarsi – hanno raccontato – . Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato… Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa”.

LDA chiede scusa ai Cugini di campagna

Venuto a conoscenza delle critiche, LDA ci ha tenuto a rispondere scusandosi pubblicamente e riducendo il tutto ad un malinteso.

“Sto scoprendo adesso tutto ciò e a dire la verità mi dispiace tantissimo. Però mi reputo una persona onesta quindi mi sembra giusto dire che è vero non mi sono presentato ma non per volere mio ma perché non c’è stato modo – ha precisato il cantante – .C’è stato un’enorme fraintendimento ed onestamente mi è sembrato un po’ brutto darmi del ‘maleducato‘ però sicuramente avremmo modo di chiarire questo fraintendimento”.

“E chiedo scusa se si sono offesi ma non è stata una cosa fatta apposta. In realtà c’è stata una piccola possibilità, ma non volevo disturbarli – ha aggiunto il figlio di Gigi D’Alessio – .Per me oltre ad essere un piacere sarebbe un onore stringere la mano a degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Mi dispiace tantissimo che hanno visto della maleducazione in me”.

