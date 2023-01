Piccole scintille prima della partenza del Festival di Sanremo 2023: il racconto con frecciata dei Cugini di Campagna su LDA.

Sempre vispi e pronti a confrontarsi anche con le nuove generazioni. Ecco perché non deve stupire una piccola sottolineatura che i Cugini di Campagna hanno fatto a LDA a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2023. Il gruppo ha spiegato di aver conosciuto qualche altro protagonista in gara e di essere rimasto sorpreso dal figlio di Gigi D’Alessio…

Sanremo 2023: il commento dei Cugini di Campagna

Cugini Di Campagna

Tra i 28 cantanti in gara, come noto, ci sono anche i Cugini di Campagna che a Diva e Donna hanno raccontato di aver fatto conoscenza di alcuni dei vari big di Sanremo 2023. La storica band formata ora da Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi ha raccontato le sensazioni a pochi giorni dal via del Festival.

Non mancano alcune risposte effervescenti, come quella sui giovani protagonisti dell’evento. Parlando, infatti, dei cantanti più giovani e di chi avessero avuto modo di conoscere, in particolare Ivano Michetti ha risposto di aver avuto modo di conoscere Ultimo e Leo Gassmann che alle prove si sono avvicinati per presentarsi al contrario di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Sul tema è stato detto: “Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato. Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa…”.

Di seguito un recente post Instagram del profilo di Sanremo con LDA protagonista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG