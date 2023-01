Sempre più innamorati, Damiano David, frontman dei Maneskin, e la sua compagna Giorgia Soleri potrebbero avere un annuncio in vista…

Paparazzati insieme per le vie di Roma, Damiano David e Giorgia Soleri sembrano sempre più innamorati. La coppia è stata vista passeggiare in centro e fare tappa anche per qualche acquisto davvero particolare. Che ci sia sotto qualcosa?

Damiano David e Giorgia Soleri: qualcosa bolle in pentola?

Damiano David

Come riportato da Tgcom24, Damiano David e Giorgia Soleri sono stati paparazzati in centro a Roma durante una sessione di acquisti davvero particolare. Il cantante dei Maneskin e la sua compagna sono stati sorpresi mano nella mano mentre escono dalla boutique di un noto brand di gioielleria.

Non è dato sapere cosa i due abbiamo acquistato e, quindi, se si sia trattato di una semplice giornata di shopping con qualche sfizio o se dietro possa esserci un annuncio vicino…

Con un look abbastanza casual, Damiano si è mostrato con addosso un trench grigio e cappellino da baseball in testa. Più fashion, invece, la Soleri in total black, con i capelli raccolti e il rossetto rosso.

Diversi fotografi non si sono persi la loro passeggiata e neppure molti fan che, mentre i due camminavano, li hanno più volte fermati per una foto o un autografo.

Staremo a vedere se i due ragazzi, che hanno da poco festeggiato i rispettivi compleanni, vorranno dare una svolta ulteriore al loro rapporto, magari con delle nozze imminenti…

Di seguito anche un recente post Instagram con la coppia protagonista:

