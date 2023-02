Solo la scorsa settimana, Belén Rodriguez si mostrava da sola alla conduzione de Le Iene creando un giallo attorno alla misteriosa sparizione di Teo Mammucari. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i rumors che parlano di una lite furiosa tra il conduttore e Davide Parenti per un video condiviso da Mammucari e poco gradito dall’ideatore dello show di Italia 1.

In apertura della puntata di ieri, 31 gennaio, de Le Iene, Belén ha voluto rompere il silenzio e inviare un caloroso saluto all’amico e collega Mammucari.

“A proposito, salutiamo il nostro amico Teo Mammucari – ha esordito la conduttrice – .Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci”.

Se nella scorsa puntata Belén aveva preferito non fare alcun riferimento all’assenza di Mammucari, in questa occasione ha scelto di parlare dimostrando tutto il suo affetto nei confronti del collega.

E pare proprio che Teo abbia apprezzato moltissimo il gesto della collega tanto da risponderle direttamente sui social: “Grazie… con il cuore”.

