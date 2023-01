La settimana scorsa, Belén Rodriguez conduceva Le Iene in solitaria, mentre intorno al programma di Italia 1 si creava il giallo sulla sparizione di Teo Mammucari. Poche ore più tardi si è iniziato a parlare di una lite tra il conduttore e Davide Parenti, ideatore del programma di informazione e intrattenimento. Mediaset ha ufficializzato l’uscita di Mammucari da Le Iene, sottolineando che avrebbe preso parte ad altri progetti di Italia 1, mentre si cercano ancora i motivi che hanno scatenato una decisione così drastica.

Intervistato, Parenti ha scelto di non commentare le notizie riguardanti la furiosa lite che ci sarebbe stata con Mammucari. “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”, ha detto, mentre nelle ultime ore Fanpage ha reso noti ulteriori dettagli sullo scontro avvenuto nel dietro le quinte.

Pare che la lite che ha determinato una frattura insanabile tra il conduttore e l’ideatore de Le Iene sia stata causata da un video condiviso da Mammucari in rete.

Il filmato in questione, al momento non visibile sul profilo pubblico del conduttore, farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dallo stesso Teo nei giorni precedenti la registrazione.

Pare che Davide Parenti non abbia gradito la condivisione di Mammucari e la contestazione avrebbe dato vita ad una discussione talmente tanto accesa che il conduttore avrebbe lasciato lo studio a pochi minuti dall’inizio della puntata.

