Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di questa edizione del Gf Vip nonostante tenti di rimanere lontano da qualunque gossip. Entrato nella casa per essere stato l’ex compagno di Belén Rodriguez, il milanese ha sempre evitato di fare il nome della showgirl davanti alle telecamere di Canale 5. Nelle ultime ore, però, Antonino si è reso protagonista di uno scivolone al quale ha tentato immediatamente di porre rimedio, ma il video che lo incrimina ha già fatto il giro del web.

Poco dopo la diretta di ieri del Gf Vip, Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli stavano scherzando con Giaele De Donà, rimasta delusa dal marito che è stato avvistato a cena con sette o otto donne nel ristorante dove lavora Cristina Quaranta.

I tre uomini, dunque, stavano ironizzando sull’accaduto e, rivolgendosi alle telecamere, hanno fatto un appello a Bradford Beck: “Noi vorremmo essere tuoi amici, invitaci alle tue cene!”.

E, proprio nel momento in cui Antonino ha preso la parola, ecco che il nome della Rodriguez è spuntato sulle sue labbra: “Io vorrei essere tuo amico e non di Belén”.

Immediatamente Spinalbese si è portato la mano alla bocca e quando Edoardo Tavassi gli ha chiesto cosa avesse detto, lui ha replicato: “Niente, niente! Ho sbagliato”.

Il video ha già fatto il giro del web e chissà che non arrivi anche alle orecchie di Belén.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram