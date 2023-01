Scontro di fuoco tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà nell’ultima diretta del Gf Vip: tra le due volano stracci e insulti.

Cristina Quaranta ha da tempo lasciato la casa del Grande Fratello Vip per scelta del pubblico ed è tornata a lavorare come cameriera al Rugantino, ristorante romano. Proprio qui, la ex di Cinecittà ha raccontato di aver ritrovato il marito di Giaele De Donà in compagnia di alcuni uomini e circa sette o otto donne. Alfonso Signorini ha deciso di comunicare la notizia alla diretta interessata, apparsa dispiaciuta per il fatto che Brad stia proseguendo la sua vita in tranquillità senza farle avere alcuna notizia nella casa.

Scontro tra Giaele e Cristina: duri attacchi

Ed è stato proprio in quel momento che la Quaranta è intervenuta accusando la De Donà di fingere dispiacere per l’assenza del marito.

“Non parli mai e non chiedi nulla su tuo marito e ora cominci ad essere curiosa? Non ti ho mai sentito parlare di tuo marito in quattro mesi quindi… – ha iniziato a stuzzicarla Cristina – . Posso farti una domanda? Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla“.

“Amore quando esco di qui ti porto a cena fuori e a fare shopping. Ti vedo un po’ stressata, dopo tutti questi mesi ancora parli di me! – ha replicato subito Giaele, mentre la ex del Gf Vip proseguiva con l’attacco – .I soldi spendili per te, ma se li avrai ancora!”.

A quel punto Giaele ha replicato con il gesto dell’ombrello e la Quaranta ha sbottato: “Ma che signora, sei una signora davvero. Ti è caduta la corona!”.

“Sono una principessa anche senza corona, perdonami” – ha urlato Giaele. “Più che principessa sembri Genoveffa – ha continuato Cristina, che poi si è sentita dare della “zecca” – .Meglio Genoveffa di una zecca!”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG