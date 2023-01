Alfonso Signorini furioso con Daniele Dal Moro, che in un momento di rabbia ha etichettato il Gf Vip come un “programma di mer**”.

La puntata di ieri, 30 gennaio, del Gf Vip ha dedicato un intero blocco a Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha imbastito una sorta di relazione fatta di continui tira e molla con Oriana Marzoli. Il sentimento del gieffino, però, sembra non decollare a causa dei precedenti sentimentali della venezuelana nella casa di Cinecittà. E, in un momento di rabbia, l’ha accusata di volersi avvicinare a lui per mettersi in evidenza davanti alle telecamere del Gf Vip, perché per un “programma di mer**” sarebbe disposta a vendersi l’anima.

Alfonso Signorini sgrida Dal Moro: ma è subito pace

Dopo aver dedicato una parte della prima mezz’ora del Gf Vip a Daniele e Oriana, Alfonso Signorini ha voluto immediatamente riprendere Dal Moro per le offese rivolte al reality show.

“Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso – ha commentato il conduttore dopo aver mandato in onda la clip che incrimina il concorrente – . Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mer**. Non è stata una bella cosa sentirlo dire”.

“Mi sono scappate parole brutte e in un momento di nervosismo – si è immediatamente giustificato Daniele – . Non penso queste parole, chiedo scusa”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG