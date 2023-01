Cosa fa Chiara Ferragni quando non è impegnata in shooting o riunioni? A svelarlo è una fan che l’ha paparazzata in macchina…

Essere Chiara Ferragni significa non passare mai inosservata. Neppure quando magari si sta viaggiando in macchina verso casa o verso lavoro. Ecco perché ha destato particolare curiosità una storia Instagram condivisa proprio dall’impreditrice digitale che la vede protagonista di uno scatto – stile “paparazzo” – arrivato da una sua fan che l’ha colta in un momento davvero in “stile Ferragni”…

Chiara Ferragni “paparazzata” in macchina

Chiara Ferragni

La moglie di Fedez ha condiviso una storia Instagram di un utente il cui nick name è baby.flaam nella quale si vede proprio Chiara intenta a scattarsi un selfie in macchina.

La stessa imprenditrice digitale ha riso di quanto accaduto aggiungendo alla foto che la vede protagonista una didascalia super divertente: “Paparazzata da qualcuno mentre mi sparo i selfie in macchina”. Il tutto accompagnato da tre emoticon della risata.

Nella foto, la mamma di Leone e Vittoria appare con un sorriso appena abbozzato (diretto a chissà chi) e in mezzo al traffico della città.

Una situazione di autentica normalità, almeno per quella che è la vita della Ferragni e che, in un certo senso, l’ha avvicinata ancora di più alle sue fan che hanno potuto apprezzare un “gesto” di normale routine della donna.

Proprio questa spontaneità e anche la giusta dose di auto-ironia sono da sempre alcuni dei cavalli di battaglia della regina delle influencer che anche in vista di Sanremo 2023 siamo sicuri le saranno di grande aiuto per affrontare la doppia serata (prima e ultima dell’evento) da co-conduttrice al meglio.

Di seguito, invece, un recente post Instagram super divertente della donna che fa riferimento proprio al conto alla rovescia in vista del Festival della canzone italiana e alla grande emozione e adrenalina che sta provando:

