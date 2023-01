Sembrano fare passi avanti nel loro rapporto Chanel Totti e la nuova compagna di papà Francesco Noemi Bocchi. Il gesto della ragazza.

Se solamente qualche tempo vi avevamo parlato di una netta presa di posizione di Chanel Totti sulla separazione tra mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti con ampio appoggio al lato materno, in queste ore è arrivato un “gesto” che fa pensare che i rapporti in famiglia siano tornati sereni (ammesso che non lo fossero).

Chanel Totti, il gesto per il padre e Noemi Bocchi

Francesco Totti

Infatti, dopo la separazione dei suoi genitori, Chanel Totti aveva fatto pensare di essere maggiormente dalla parte di sua madre Ilary e, un po’ meno, da quella di papà Francesco e specialmente da quella della sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Adesso, ecco il gesto distensivo che viene sottolineato da Leggo.it. Infatti, mentre la Blasi è fuori città con il suo Bastian, la secondogenita di casa Totti si è fatta fotografare nella nuova casa del padre, in cui vive appunto con la nuova dolce metà, Noemi.

Chanel ha postato nelle sue stories Instagram una sua foto seduta al tavolo della grande sala che si affaccia sulla terrazza dell’appartamento di Roma Nord dove la nuova coppia ha da poco traslocato.

In aggiunta a questo, anche un’altra tenera storia con il cane della Bocchi protagonista che la giovane ha teneramente chiamato “amore”. Questo potrebbe far pensare ad una sorta di gesto distensivo verso la nuova relazione di papà Francesco.

Anche se le preferenze, crediamo restino in favore della madre, Chanel pare aver accettato finalmente anche la storia tra il Pupone e la compagna. Staremo a vedere se questa impressione verrà confermata anche successivamente magari con qualche foto futura con tutta “la nuova famiglia” al completo.

Di seguito anche un post Instagram della giovane:

