Sembra essere giunta al termine la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, diventata ancora più famosa dopo la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2020, pare non aver superato alcuni momenti di crisi ed essere arrivata all’epilogo della relazione.

Sebbene, ad oggi, i due non abbiano annunciato ancora niente di ufficiale e, anzi, sui social dell’ex Miss ci siano ancora foto e video insieme, pare proprio che la relazione sia ormai terminata.

Da quanto si apprende da Today, infatti, alcune persone vicine a Manila Nazzaro, che avrebbero ricevuto le confidenze della donna, sono sicuri che la rottura sarebbe dietro l’angolo.

Le parole riprese dal media fanno riferimento ad una “crrisi insanabile”. Come detto, l’ultimo post social che li vede insieme protagonisti risale al 31 dicembre, quindi praticamente un mese senza alcuna foto insieme.

Pare poi che la lontananza di città sia diventata un vero e proprio problema. Lui vive a Firenze, mentre lei abita insieme ai due figli (avuti dall’ex marito Francesco Cozza) a Roma.

Solamente poco tempo fa si era addirittura parlato di nozze, con i diretti interessati che avevano fatto capire di avere in mente, almeno nelle intenzioni, il grande passo. Invece, a quanto pare, niente di tutto questo.

Ribadendo che, per ora, si tratta solo di indiscrezioni, non resta che attendere i commenti dei diretti interessati.

Di seguito un recente post Instagram dell’ex Miss:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram