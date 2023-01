Mossa a sorpresa al GF Vip da parte di Alfonso Signorini. 6 “ospiti” pronti a prendersi la scena nella Casa. Di chi si tratta.

Nuova rivoluzione in arrivo al GF Vip? Forse no. Ma ci saranno sicuramente degli “ospiti” molto particolari nelle prossime puntate. Infatti, sembra proprio che Alfonso Signorini per rianimare un po’ le dinamiche del reality e anche per contrastare l’arrivo di Sanremo la prossima settimana, abbia pensato di chiamare ben 6 personaggi nuovi. Da capire se come concorrenti o solo come “comparse”. Di chi si tratta? A spiegarlo è Alessandro Rosica, alias Investigatore Social.

GF Vip, nuovi arrivi nella Casa?

Alfonso Signorini

Se 6 nuovi concorrenti sembrerebbero un eccesso anche per questo GF Vip ricco di sorprese, sicuramente ci saranno quantomeno delle ospitate o dei confronti. Solo successivamente, forse, sarà il pubblico a scegliere chi far entrare davvero nella Casa.

A far luce su questa possibilità, come anticipato, è stato Alessandro Rosica, noto ai più con lo pseudonimo di Investigatore Social. Lui ha confermato che Gianluca Benincasa e Matteo Diamante potrebbero essere i prossimi ad entrare.

Si tratta dell’ex di Antonella Fiordelisi e dell’ex di Nikita Pelizon. A loro verrà affiancato anche l’ingresso di Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) che come i due ragazzi sarebbe in quarantena per entrare “come ospite nelle prossime puntate”.

Successivamente dovrebbe arrivare il momento anche di Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini). Dovendo arrivare a sei ospiti ne mancherebbero ancora due. Uno potrebbe essere l’ex di Oriana Marzoli mentre sull’ultimo ancora non sono pervenute notizie (forse Clarissa Selassié che secondo Rosica, adesso, è stata messa un attimo da parte dal programma).

Di seguito anche i post Twitter dell’Investigatore Social:

Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni sono in quarantena ed entreranno come ospiti nelle prossime puntate. Più avanti ci sarà anche un televoto speciale e decideremo noi chi far rimanere nella casa del GF vip. #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 30, 2023

Tra i 6 ospiti ci sarà anche Ivana mrazova ex di onestini 😂 #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 30, 2023

