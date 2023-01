Colpo di scena ad Amici: Eleonora Cabras lascia la scuola. La decisione del maestro Todaro e le parole nel daytime.

Decisione inaspettata ad Amici di Maria De Filippi. Nel daytime di oggi, lunedì 30 gennaio, ecco l’uscita di scena di Eleonora Cabras. La ragazza, dopo un confronto con il maestro Todaro, è stata di fatto eliminata dal talent.

Amici, Eleonora Cabras lascia la scuola

Maria De Filippi

“Tu secondo me diventerai una brava ballerina. Il potenziale c’è”. Con queste parole Todaro ha esordito parlando con Eleonora Cabras in studio annunciandole, di fatto, l’esclusione dal programma di Canale 5. “C’è però un lavoraccio da fare che mi sono reso conto che non riusciamo a fare qui. Nel tempo che abbiamo. Come ballerina mi piace, ma andare avanti non avrebbe senso. Non mollare, continua a ballare e studiare”.

La ragazza ha risposto: “Me lo aspettavo, me lo sentivo. Non ora magari. Perché, l’ultima in classifica la prima settimana, sesta la seconda, ultima questa e ultima anche dai compagni. Non perché mi senta sempre meno degli altri. Non è questo il concetto. Se tra due mesi c’è il serale, mi rendo conto che nquesto tempo non basta neppure per me”.

Entrata solamente poco tempo fa, la ballerina non ha avuto modo di arrivare a poter competere con gli altri alunni della scuola a poco tempo dal serale. Ed è proprio questa decisione di farla entrare per poi escluderla che ha generato tantissime polemiche.

Sui social, infatti, in molti hanno protestato per il modo in cui la giovane sarda è stata trattata. “Ma perché farla entrare se poi la eliminate così?”, “Ma Todaro ancora sta facendo cose simili?”, “Povera Eleonora”. Sono questi i tanti commenti sul web.

Di seguito anche il post su Twitter del talent show:

Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: per Eleonora il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

