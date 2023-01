Dura risposta alle critiche da parte di Federico Fashion Style che nelle ultime stories ha sbottato contro gli haters.

Lo abbiamo visto di recente in tv dove ha fatto ufficialmente coming out. Ma adesso Federico Fashion Style vuole prendersi il suo spazio per qualche sassolino, specie verso chi lo ha accusato di essere andato in televisione a parlare solo per soldi e di aver abbandonato il lavoro, quello da parrucchiere, per il quale è diventato famoso.

Federico Fashion Style contro gli haters

Federico Lauri Fashion Style

Federico Lauri, questo il suo nome reale, come al solito non sta a guardare le critiche e anche in questo caso ha voluto rispondere a modo suo. Anche piuttosto arrabbiato.

Fashion Style ha voluto ribadire che il suo mestiere di parrucchiere lo porta avanti con passione e dedizione sempre, arrivando a lavorare perfino sette giorni su sette senza pause.

Su Instagram, eccolo quindi in un momento di relax mentre è intento a mangiare una zuppa riscaldata di domenica alle 15 di pomeriggio con tanto di sottolineatura di come stia sempre lavorando.

“Le mie domeniche, pranzo in magazzino, una zuppa calda, ma sono comunque felice. Il mio lavoro, la mia gioia! Ma prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro 7 su 7”, ha scritto l’uomo.

“Voi che parlate a vanvera magari state belli comodi nel letto e dite solo cazz*te. Andate a lavorare anche voi poi vedete come non avete il tempo come me di pensare agli altri, buona vita”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’uomo:

