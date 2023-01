Perché Antonella Clerici non si vede mai in tv di sabato o di domenica? La conduttrice ha svelato il vero motivo.

Amata dal grande pubblico della tv, Antonella Clerici conduce con grande successo le sue trasmissioni, al mattino e alla sera tra ‘E’ sempre mezzogiorno’ e ‘The Voice Senior’. Eppure è da notare che il fine settimana raramente la si vede in televisione. Anzi, mai. Dietro a questa cosa ci sarebbe un patto col suo compagno Vittorio Garrone…

Antonella Clerici, il patto: mai in tv sabato e domenica

Antonella Clerici

Al settimanale Confidenze, Antonella Clerici ha raccontato diversi aspetti privati della sua vita e del suo rapporto con il compagno, compreso un retroscena legato anche al fine settimana, per loro, “sacro”.

“Tra me e Vittorio c’è un patto: comunque vada la settimana, il weekend è tutto nostro. Infatti il sabato e la domenica non vado mai ospite in nessun programma”, ha spiegato la donna.

E proprio sul rapporto con l’uomo e gli inizi della relazione: “L’ho trovato molto simpatico, ma è successo tutto dopo. In quel periodo Vittorio viveva un momento di difficoltà: era triste e fisicamente si era lasciato andare (lui che ha un fisico da sportivo). Quando è iniziata la nostra storia ho messo in atto il suo restyling. Per Vittorio è indicato un look da uomo di campagna, quale è. Quindi, ho eliminato dal suo guardaroba le giacche, le cravatte e ho valorizzato il suo spirito easy”.

Nonostante il grande amore, comunque, tra i due non si parla di matrimonio come più volte ribadito anche in passato dalla presentatrice. Da ricordare anche come la brava Antonella sia anche madre di una ragazzina, Maelle, oggi 14enne, avuta dalla precedente relazione con Eddy Mertens, che è molto legata al nuovo compagno della mamma.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

