Potrebbero esserci problemi per Andrea Piazzolla, assistente e tuttofare della compianta Gina Lollobrigida che ha ereditato metà del suo patrimonio. L’uomo è accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Infatti, pare che non stia pagando gli alimenti al figlio, riconosciuto solamente pochi anni fa.

Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni del Corriere della Sera, pare che Andrea Piazzolla sia stato citato in giudizio dalla procura per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai danni del figlio nato nel 2009.

Il bambino è nato da una relazione con Sara Urriera, 38 anni, ed è stato riconosciuto soltanto nel 2021 al termine di un non semplice percorso giudiziario.

La coppia, all’epoca, aveva progettato anche di sposarsi ma dopo che il ragazzo conobbe Gina Lollobrigida qualcosa cambiò con lui che chiese alla compagna di abortire.

Questo non successe e il piccolo venne alla luce. Col tempo Piazzolla stringe ancora di più il suo legame con la Lollobrigida e nel mentre conosce Adriana con cui fa una figlia nel 2020.

A quel punto la ex, Sara Urriera, chiese all’uomo di essere presente come padre e di prendersi le sue responsabilità. Qui, lui nega di essere il papà del ragazzo cosa che porterò appunto a questioni legali concluse solo nel 2021 con il riconoscimento del piccolo.

Il giudice stabilì che Andrea avrebbe dovuto versare 300 euro al mese, denaro che lui non avrebbe mai dato al figlio o alla madre. Da qui la contestazione con la prima udienza si svolgerà il 29 marzo 2023.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’uomo con la diva del cinema durante un’intervista:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram