La nota cantante Ornella Vanoni ha parlato di diversi argomenti tra cui i suoi problemi di ansia sul palco. Le parole.

Curiosa intervista di Ornella Vanoni a ‘Non Stop News’ trasmissione in onda in Radio su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. L’artista ha parlato di diverse tematiche legate, inevitabilmente, alla musica e a Sanremo: dall’edizione che inizierà tra una settimana circa ad alcune questioni che le riguardano.

Ornella Vanoni: ansia e “simpatie”

Ornella Vanoni

Su Sanremo 2023, Ornella Vanoni ha parlato soprattutto delle donne: “Le donne hanno sempre avuto spazio a Sanremo. Vedi la Zanicchi che l’ha vinto più volte. So che Amadeus ha rifiutato cantanti che hanno sempre fatto il Festival, ci saranno più uomini perché ha ascoltato i pezzi e gli son piaciuti più quelli degli uomini, ma non c’è mai stata una discriminante per le donne a Sanremo”.

A proposito dell’evoluzione negli anni del Festival della canzone italiana, la cantante ha detto: “Il Festival ora è diventato più giocoso, una volta era in bianco e nero e c’era Nilla Pizzi. Ora ci sono incontri, interviste, le vallette sono bellissime donne, la moda: tante cose che prime non c’erano”.

E a livello personale, infine, la donna ha ammesso: “Io in gara no. Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l’ansia in gara. Mi piace molto Marracash tra i giovani. Altrimenti con Damiano dei Måneskin, solo con lui. Senza gruppo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

