Cosa succede nella famiglia Presley? La morte di Lisa Maria, unica figlia di Elvis e Priscilla Presley, potrebbe dare inizio a grosse battaglie legali.

La morte di Lisa Marie Presley potrebbe aver dato inizia ad una faida in famiglia. In modo particolare, il testamento dell’unica figlia di Elvis, avrebbe causato la dura reazione di sua madre, Priscilla, che secondo Page Six sarebbe pronta a portarla in tribunale.

Priscilla Presley e il testamento di Lisa Marie

Lisa Marie Presley

Da quanto si apprende dal media, infatti, Priscilla Presley, madre della defunta Lisa Marie, sarebbe intenzionata a portare la questione testamento in tribunale in quanto ci sarebbe stata una modifica che farebbe diventare le ultime volontà della donna “non autentiche”.

Dal testamento risulta che Graceland, la grande tenuta di famiglia a Memphis che Elvis acquistò nel 1957 per 100 mila dollari e che oggi vale 500 milioni di dollari, andrà alle tre figlie di Lisa: l’attrice Riley Keough e le gemelle di 14 anni Harper Vivienne e Finley.

Ad avere i maggiori beneifici, però, sarà Riley, dal momento che sua madre le ha lasciato il compito di gestire tutte le sue finanze e proprietà.

Peccato che adesso, Priscilla sarebbe venuta a conoscenza del fatto che il testamento abbia subito una modifica nel 2016 che, di fatto, estromette dal fondo fiduciario che amministra tutti i beni di Lisa Marie.

La vedova di Elvis, secondo Page Six, avrebbe già presentato al tribunale di Los Angeles i documenti necessari per impugnare l’emendamento del 2016 definendo il testamento “non autentico”.

Secondo la donna ci sarebbero prove evidenti come errori di ortografia e la firma di Lisa Marie che “risulta incoerente con la sua firma abituale”.

Staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda che, vista l’importanza del patrimonio, potrebbe riservare sorprese.

Di seguito anche un vecchio post con Lisa Marie:

