Il gossip sul tradimento di Keita Balde con Wanda Nara continua ad infiammare la cronaca rosa: ora la ex di Icardi rompe il silenzio.

Solo pochi giorni fa, Wanda Nara e Mauro Icardi finivano nuovamente al centro della cronaca rosa. Il calciatore del Galatasaray sosteneva di aver visto dei messaggi che Keita Balde – ex collega dell’Inter – aveva inviato alla moglie. Lo sportivo, sposato con Simona Guatieri, aveva rispedito al mittente ogni accusa, mentre la compagna aveva sbottato sui social definendo la Nara una “vacca”. “Esistono donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche”, aveva scritto la Guatieri su Instagram alludendo chiaramente all’argentina.

Wanda Nara, la verità sui rapporti con Keita

Intanto, nelle ultime ore, il giornalista Jordi Martin, che ha lanciato la notizia della liaison tra la Nara e Keita, aveva annunciato: “Venerdì in Intruders ho descritto una foto di Wanda Nara nella camera d’albergo di Dubai, che avevo visto. Maglietta rossa Balenciaga. Ho detto: ‘Tra poche ore, Wanda posterà la foto sui suoi profili social. Quindi grazie Wanda dal profondo del mio cuore per aver confermato la notizia e aver confermato le mie informazioni in merito al fatto che tu e Keita siete stati insieme a Dubai“.

La parola su quanto realmente successo tra Wanda Nara e Keita Balde, però, ora è passata alla ex di Icardi.

Raggiunta da alcuni giornalisti all’uscita di uno spettacolo teatrale a Buenos Aires, l’argentina ha così commentato il gossip sul presunto flirt con Keita Balde: “Sciocchezze senza fondamento“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG