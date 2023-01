Keita Baldé è un celebre calciatore originario del Senegal. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Keita Baldé un famoso attaccante della nazionale senegalese che, nel corso della sua carriera, ha giocato con la Lazio, l’Inter, la Sampdoria e lo Spartak Mosca. Nel 2023, pochi mesi dopo le sue nozze con Simona Guatieri, Baldé è balzato agli onori delle cronache internazionali per via di uno scoop su un suo presunto tradimento con Wanda Nara. Scopriamo cosa c’è da sapere in merito alla vicenda.

Keita Baldé Diao

Chi è Keita Baldé: la carriera

Nato ad Arbucies, in Senegal, l’8 marzo 1995 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Keita Baldé Diao è un attaccante dello Spartak Mosca e della nazionale senegalese. Nel 2022 si è laureato campione d’Africa. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio giocando con le giovanili del Barcellona ma poi (a causa di un scherzo fatto a un suo compagno di squadra) è stato trasferito in prestito al Cornellà, dove ha segnato 47 gol (in una sola stagione).

Una volte terminato il periodo del prestito, Baldé ha deciso di non tornare nel Barcellona e, nel 2011, è entrato a far parte della Lazio. Nel 2017 è stato acquistato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro dal club del Monaco e, a seguire, è stato dato in prestito all’Inter e alla Sampdoria. Nel 2022 si è unito al club dello Spartak Mosca.

Keita Baldé: la vita privata

Nel 2019 il calciatore è diventato padre del suo primo figlio e, nel 2021, ha avuto la sua seconda bambina. A maggio 2022, dopo cinque anni d’amore, Keita Baldé è convolato a nozze con la storica fidanzata e madre dei suoi figli, la modella Simona Guatieri.

8 mesi dopo le nozze il calciatore è finito al centro del clamore mediatico per un suo presunto tradimento ai danni della moglie. Il giornalista Jordi Martin ha fatto sapere di avere le prove che lui e Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, si fossero visti in gran segreto. Lo stesso Icardi ha in seguito lasciato intendere via social di aver parlato con la moglie di Baldé mettendola al corrente del tradimento attuato da sua moglie e il suo ex compagno di squadra. La questione è stata smentita da Simona Guatieri e dallo stesso Baldé.

Non è dato sapere a quanto ammonti il patrimonio del calciatore o dove lui e sua moglie abitino esattamente.

Chi è Simona Guatieri, moglie di Keita Baldé

Originaria di Isernia (in Molise), Simona Guatieri è nata il 28 aprile 1990 (sotto il segno zodiacale del Toro) e ha esordito giovanissima come modella. Ha partecipato ad alcuni famosi concorsi di bellezza (tra cui Miss Italia, che ha però dovuto abbandonare prima della finale a causa di un malore) e condotto il reality ‘Non ditelo alla sposa’ su Real Time e per un periodo è stata in Spagna per fare la Velina nella versione spagnola di Striscia La Notizia. Lei e Baldé si sarebbero incontrati la prima volta durante un evento di beneficenza.

Keita Baldé: le curiosità

– Suo fratello è Ibourahima Baldé, attaccante del Messina.

– Nel 2010 il Barcellona ha deciso di punirlo per ave fatto uno scherzo a un suo compagno di squadra a cui avrebbe messo del ghiaccio nel letto.

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena sulla sua carriera e sul suo amore per la famiglia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG