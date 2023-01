Pierluigi Diaco rimprovera in diretta la signora Raffaella, ma Selvaggia Lucarelli interviene sui social e lo accusa di “doppia morale”.

Alla conduzione di Bella mà, Pierluigi Diaco si è reso protagonista di una querelle con la signora Raffaella, rea di aver pronunciato in diretta tv quella che il conduttore ha definito una “parolaccia”. La donna, che si è lasciata scappare un innocuo “che pa**e”, si è vista costretta a chiedere umilmente e ripetutamente scusa al pubblico da casa dopo essere stata ampiamente redarguita da Diaco.

Selvaggia Lucarelli attacca Diaco

“Chiedi scusa al pubblico, non si possono dire parolacce”, l’ha rimproverata il conduttore lasciandosi andare poi ad una lunga ramanzina.

A Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato il momento e la giornalista non ha esitato a puntare il dito contro il conduttore per essere stato imparziale in due momenti televisivi ben diversi.

Se l’atteggiamento assunto nei confronti della signora Raffaella è stato perentorio, ben diverso è stato quello mostrato nei confronti di Iva Zanicchi che raccontava una barzelletta sulla “moglie pu**ana”.

“Umiliare una signora nessuno perché ha detto ‘che palle’, ma ridere della barzelletta sulla moglie puttan*a, detta però da una che conta qualcosa – ha commentato la Lucarelli – . La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma ‘Bella ma’’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito”.

Umiliare una signora nessuno perché ha detto “che palle”, ma ridere della barzelletta sulla moglie puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma “Bella ma’” per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito. pic.twitter.com/mH8tQfoyWE — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 30, 2023

