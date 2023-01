L’amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati non è nato, anzi pare che lui le abbia dato il ben servito: ecco come e con chi è stato avvistato.

Marco Bellavia è tornato ad essere un personaggio popolare in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex volto di Bim Bum Bam, però, ha ben presto abbandonato la casa di Cinecittà in seguito ad un malessere psichico che gli impediva di vivere bene quell’avventura. All’interno del reality show, Bellavia aveva palesato il suo interesse per Pamela Prati che, una volta uscita dal programma, aveva lasciato intendere di voler conoscere più approfonditamente l’ex coinquilino.

Marco Bellavia con la nuova fidanzata

Alle promesse di amore, ai baci che i due si sono scambiati a favore di telecamere del Gf Vip e davanti ad Alfonso Signorini, sono seguite settimane di silenzio durante le quali Bellavia e la Prati hanno tentato di allontanarsi dal gossip.

Ed ecco, invece, che Marco torna ad essere protagonista della cronaca rosa per il fidanzamento improvviso ed inaspettato con Sheila.

È il settimanale Chi, in edicola da domani, a paparazzare l’ex di Bim Bum Bam con la nuova compagna: i due, nelle foto condivise in anteprima sui social da Deianira Marzano, si mostrano complici e appassionati.

Baci, abbracci, effusioni e passeggiate nella notte sembrano sancire il nuovo capitolo della vita di Bellavia. Ma come l’avrà presa Pamela Prati?

