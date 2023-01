Francesco Totti protagonista di un video di TikTok realizzato dalla figlia Chanel: i due ballano sulle note di Unica di Antonello Venditti.

Lui con una t-shirt bianca e i jeans neri, lei con un cappottino bianco e la tracolla griffata: così Francesco Totti e la secondogenita Chanel si sono esibiti in un video diventato ben presto popolare in rete. Da tempo, l’ex calciatore della Roma sta ben attento a non esporsi troppo sui social, evitando di mettere in piazza dettagli della sua nuova vita con Noemi Bocchi. Ma quando si tratta dei figli, il Pupone si presta al gioco e l’ultimo video realizzato da Chanel ha già collezionato quasi tre milioni di visualizzazioni.

Chanel e papà Totti sulle note di Unica

I due si abbracciano e si stringono sulle note del brano di Antonello Venditti, Unica, che parla di un amore naufragato a causa di un tradimento.

Se quello che balza subito agli occhi è il grande amore che unisce Totti alla figlia Chanel – sempre più simile a mamma Ilary – non può passare inosservata anche la canzone scelta per il contenuto di TikTok.

Il titolo del brano, Unica, ricorda tanto la maglietta che Francesco Totti mostrò in occasione del derby durante il quale la ex moglie lo raggiunse per la prima volta allo stadio, ai tempi in cui non erano ancora fidanzati.

“Un gol tra i più belli fatti in carriera. Alzai la maglia della Roma e misi in mostra la maglietta che avevo preparato: ‘Sei unica’”, raccontò Totti in una intervista.

