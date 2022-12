La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, presa di mira, ancora, dagli haters sui social. Tutta colpa degli outfit…

Bella come sua madre Ilary Blasi, Chanel Totti non ha certo intenzione di nascondersi sui social e di privarsi di qualche scatto prima delle sue uscite. Eppure, esattamente come i veri vip, anche la giovanissima ragazza deve fare i conti con la realtà degli haters che, già in più occasioni, si sono fatti sentire con commenti e insulti vari.

Chanel Totti presa di mira sui social

Ilary Blasi

Anche i recenti post social della giovane Chanel Totti non sono passati inosservati e hanno generato diverse polemiche. Se qualche giorno fa avevamo raccontato delle accuse per presunti ritocchini e anche di chi la definiva una 30enne, nonostante i suoi 15 anni, ecco che gli ultimi contenuti condivisi dalla ragazza hanno avuto, più o meno, lo stesso effetto dei precedenti.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita ancora una volta al centro di polemiche per il suo aspetto fisico. La nuova accusa è quella di voler apparire più grande di quello che è, anche nel modo di vestirsi.

Come sottolineato da Leggo.it, infatti, Chanel si è mostrata di recente su Tik Tok in tacchi a spillo e in total black provocante. Un outfit molto simile a quelli usati, spesso, da mamma Ilary.

Proprio questo ha scatenato diverse critiche con i classici haters che hanno scritto: “Sembri una 30enne!”, “Hai solo 15 anni e cerchi di fare la grande”.

La ragazza non si è lasciata certo intimidire e ha continuato a pubblicare i suoi contenuti social anche in compagnia di un’amica. Su Tik Tok, infatti, è possibile vedere alcuni degli ultimi video. Anche questi hanno generato delle battute: “Potete fare le nuove veline. Una mora e una bionda”.

Se in tanti la criticano, ci sono, a dire la verità, anche altri che le vogliono bene e la sostengono e che, soprattutto, sostengono il fatto che la ragazza debba sentirsi come crede e comportarsi come preferisce. Anche a costo di risultare “antipatica” a qualcuno.

Di seguito un recente post su TikTok:

