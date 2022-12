Arrivano opinioni e parolone nei confronti di Antonino Spinalbese, impegnato in questi mesi al GF Vip. Il commento destinato a far parlare.

Dal GF Vip passato a quello attuale. Ospite di Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando, Antonio Zequila ha avuto modo di parlare di diversi temi tra cui, appunto, l’attuale edizione del noto reality condotto da Alfonso Signorini. Spiccano alcune parole su Antonino Spinalbese che faranno molto discutere…

Le parole su Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese

Il noto attore, che non disdegna apparizioni nei reality, tra Isola dei Famosi e appunto Grande Fratello, ha voluto dire la sua sull’attuale edizione del programma ed in particolare su alcuni personaggi.

TSecondo Zequila non ci sarebbero vipponi top in questo cast. Solo Edoardo Tavassi è un bel personaggio anche se pure lui ha qualcosa che non lo convince. Per “Er Mutanda” Oriana Marzoli è la più bella del GF Vip 7 ed è proprio da lei che arriva poi il commento su Antonino Spinalbese.

“Antonino Spinalbese ha avuto un comportamento disdicevole”, ha detto Zequila come riporta Gossip e Tv, facendo riferimento ai fatti tra lui e la Marzoli. “Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità. Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda. Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene, almeno vai sul sicuro”.

E a proposito di auto. Di seguito un recente post Instagram che riguarda proprio Zequila con una supercar:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG