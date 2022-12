Dopo le tante polemiche per alcune sue interviste, Sonia Bruganelli passa al contrattacco contro gli haters.

Avevano fatto discutere alcune recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli a proposito del rapporto con suo marito Paolo Bonolis. La donna aveva raccontato diversi aspetti della sua vita coniugale “separata” che avevano destato grandi critiche. Adesso, via social, è arrivata una dura risposta agli haters.

Sonia Bruganelli e la foto social “contro” gli haters

“Il segreto per stare insieme? Per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento”. “Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele”. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

Erano state queste alcune delle frasi che molti media avevano riportato a proposito di Sonia Bruganelli e del suo rapporto con Paolo Bonolis. Dichiarazioni confermate dalla donna e che avevano fatto scatenare gli haters.

A distanza di qualche tempo, ecco che l’attuale opinionista del GF Vip ha risposto con il chiaro riferimento a quelle sue parole. “Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io Paolo insieme, ecco qui”, ha esordito la Bruganelli a corredo della foto che mostra la nuora, moglie di Stefano, mentre tiene in braccia Sebastian, il loro primo figlio nato due mesi fa: “Candice mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… state pure fermi là”.

Di seguito lo scatto condiviso dalla donna in un post su Instagram:

