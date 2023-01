Sara Tommasi ha cambiato vita e, dopo il matrimonio celebrato nel 2021, vive felice insieme al marito a Sharm El Sheik.

La storia di Sara Tommasi è stata una delle più drammatiche del mondo dello spettacolo. Nella scuderia di Lele Mora, la ex schedina di Quelli che il calcio visse un momento professionale molto duro quando il manager dei vip finì al centro dello scandalo Rubygate. Sara perse il lavoro e finì protagonista di un video a luci rosse realizzato sotto effetto di stupefacenti. “Mi chiusero in una stanza, mi minacciarono di morte (con l’acido), mi drogarono – ha ricordato lei nel podcast One More Time di Luca Casadei – . Mi fecero tirare tantissima cocaina e bere, sentivo il cuore che mi batteva forte. Mi lasciarono andare, corsi dal mio avvocato e li denunciai”.

Sara Tommasi, la malattia e il matrimonio

Ai tempi, Sara Tommasi soffriva già di bipolarismo. “Mia madre si accorse che non stavo tanto bene dai discorsi che facevo in casa: mi portò dal dottore e per me fu un duro colpo. All’inizio non accettavo le cure – ha ricordato – . Il problema quando sei bipolare è che te lo dicono gli altri, ma tu non lo capisci: o sei molto euforico o sei molto depresso, quindi passi da tendenze al suicidio a fare cose esagerate e bizzarre”.

Dopo un lungo periodo di difficoltà, la ex showgirl decise di ricoverarsi in una clinica specialistica. “In ospedale mi sentivo una fallita, avevo rovinato la mia immagine, volevo tornare la Sara di prima – ha raccontato – . Nessuno mi aveva capita, ero soggiogata”.

Nel 2020, poi, l’incontro con il manager Antonio Orso le ha cambiato la vita. La Tommasi e il compagno si sono sposati nel marzo 2021 e vivono a Sharm El Sheik.

“Lavoro all’Hard Rock Café, faccio le serate. Mi sento nuovamente una diva. Antonio è un uomo meraviglioso che non mi giudica, anzi, mi fa sentire nuovamente un’artista – ha detto – . Anche se mi sento guarita, sono ancora fragile. La malattia sarà con me per tutta la vita, ma ora c’è mio marito, il mio angelo custode”.

