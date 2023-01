Gino Paoli ha avuto una vita sentimentale turbolenta e passionale: scopriamo quali sono state le ex del celebre cantautore.

Gino Paoli ha vissuto alcune grandi storie d’amore che lo hanno segnato nel profondo e lui stesso ha ammesso di indossare una fede per ciascuna delle donne con cui avrebbe vissuto un legame speciale, e tra cui compaiono anche l’attrice Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. Scopriamo cosa c’è da sapere sulle ex del cantante e alcuni retroscena sulle sue liaison.

Gino Paoli: le ex fidanzate

Gino Paoli è stato sposato una prima volta con Anna Fabbri, madre di suo figlio Giovanni. La storia tra i due è terminata perché il cantante, all’epoca già affermato, aveva dato inizio a una liaison con l’attrice Stefania Sandrelli, all’epoca minorenne. La relazione tra i due suscitò immancabilmente uno scandalo, ma dal loro amore nacque una figlia, Amanda (coetanea quindi del primo figlio di Paoli). Stefania Sandrelli ha confessato a Oggi è un altro giorno che la sua storia con il cantante sarebbe finita a causa dei loro reciproci tradimenti. In seguito i due sarebbero riusciti a “perdonarsi” e a trovare un nuovo equilibrio.

“L’ho tradito anche io, non per vendicarmi. Gliel’ho confessato e lui reagì male, tant’è che poi è finita. La fine di un amore è un mistero, così come l’amore stesso. Arriva, poi passa”.

Negli anni ’60 e ’70 Paoli ha vissuto un’importante storia d’amore con la collega Ornella Vanoni.

“Io mi sono innamorata di Gino Paoli quando non era ricco e mia madre mi diceva: come fai a essere innamorata di un uomo così cesso? Effettivamente non era bello, è migliorato invecchiando”, ha confessato al Corriere della Sera la cantante, che ha anche rivelato di aver atteso quello che sarebbe stato il primo figlio del cantante, che avrebbe poi perso per un aborto spontaneo. I due celebri volti della musica italiano hanno mantenuto rapporti d’amicizia, ma secondo alcuni nel 1963 Gino Paoli avrebbe tentato il suicidio proprio a causa del dolore provato per una delle molteplici separazioni dalla Vanoni. Sulla questione non sono mai emerse conferme.

Nel 1991 il cantante ha sposato Paola Penzo, a cui era già legato dagli anni ’80. Insieme a lei ha avuto tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso, nato nel 1992, e Francesco, nato nel 2000. “Ora ne ho solo una. Mia moglie Paola ha ‘ammazzato’ tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora …”, ha dichiarato in merito al rapporto con sua moglie al Corriere della Sera. Paola Penzo è amica di Ornella Vanoni, celebre ex del cantante.

