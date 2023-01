Si conclude – forse – la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: lei ha deciso di mettere fine a questa relazione.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una coppia tra le più chiacchierate di questa edizione: quella composta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due, che sembravano destinati a vivere un grande amore, hanno dovuto ben presto fare i conti con caratteri diametralmente opposti che, nel corso delle settimane, hanno portato a scontri e liti feroci. Dopo una serie di tira e molla, la coppia era tornata a riavvicinarsi grazie all’intervento del padre di Donnamaria nella diretta di ieri, 30 gennaio. Ma nella notte Antonella pare sia giunta ad una conclusione.

Antonella lascia Edoardo: lui piange

Poco dopo la diretta con Alfonso Signorini, la Fiordelisi si è sfogata con alcuni coinquilini dicendosi certa di voler mettere un punto alla storia con Edoardo.

“Mi fa tanto male vedere che lui mi ha dato della finta con i miei nemici qui dentro, quindi ho deciso di chiudere. Mi sento dire che sono finta e faccio la vittima”, ha commentato lei evidentemente ferita.

Comunicata la decisione a Donnamaria, quest’ultimo non ha potuto nascondere il profondo dispiacere e ha tentato il tutto e per tutto parlando apertamente dei suoi sentimenti.

“Io ti amo e non credo di aver mai amato una donna così – ha detto in lacrime – . Prenditi del tempo per capire se è la decisione più giusta”.

Sarà davvero finita tra loro?

Watch Edoard0 D0nnamaria tornare da Antonella tutto timido pregando di non lasciarlo quando in puntata urlava facendo il grosso incitato dagli amichetty #gfvip pic.twitter.com/ylG0VgQ9ZY — Perlå 🌩️ (@perlamente) January 31, 2023

