La sintonia tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è ancora viva: lui le intona “Più bella cosa” tra le strade di Milano.

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è naufragato tantissimi anni fa, ma dopo periodi difficili i due sono riusciti a recuperare un rapporto amichevole. Genitori di Aurora, che sta per renderli nonni del primo nipote, il cantante e la conduttrice si sono ricostruiti nuove vite, ma continuano ad essere molto vicini. In uno degli ultimi video postati da Ramazzotti su Instagram, si sono mostrati di nuovo insieme per le strade di Milano e subito è partita la canzone che dedicò a Michelle.

Eros canta Più bella cosa alla Hunziker

Pizzicati uno accanto a l’altra nel capoluogo meneghino, la Hunziker e Ramazzotti si sono fermati a chiacchierare con alcuni passanti e lui non si è tirato indietro davanti alla richiesta di intonare la canzone che dedicò proprio a Michelle.

Lei, evidentemente in imbarazzo, ha tentennato, poi si è fatta trasportare dalla musica e dai ricordi, e ha cantato insieme all’ex marito. “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te…Grazie di esistere!”, ha intonato Eros mentre Michelle assisteva sorridente a quella performance improvvisata.

